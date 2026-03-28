Condiciones meteorológicas de la mañana en Neuquén

En el amanecer de este clima de sábado, Neuquén se despide de la semana con temperaturas agradables. Se espera que las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 27 km/h. La humedad relativa variará entre 35% y 75%, asegurando un aire fresco y respirable. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, el tiempo estará ideal para disfrutar de las actividades al aire libre aprovechando el sol que brillará hasta el final del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avanzamos hacia la tarde, las temperaturas máximas escalarán hasta los 17°C. Se prevé que el viento mantenga una velocidad máxima de 13 km/h, lo cual mantendrá una atmósfera apacible para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre. La humedad seguirá en niveles cómodos, oscilará entre el 35% y el 75%. Para la noche, el cielo continuará despejado permitiendo una noche tranquila y agradable. La posibilidad de precipitación se mantendrá en niveles bajos, lo que garantiza un clima ideal para quienes deseen realizar actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de marzo de 2026

El sol en Neuquén hará su aparición a las 08:47, ofreciendo un cálido amanecer, y se ocultará a las 18:16, regalándonos una hermosa puesta de sol para contemplar y despedir otro espléndido día en esta región argentina.