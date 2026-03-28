Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Clima Diario
En Río Negro, el día comenzará con un clima mayormente despejado, sin precipitaciones esperadas. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, rondando los 6.8°C. Sin embargo, la humedad será notable, llegando al 45%, y los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, predominando desde el norte.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
En la tarde-noche, el clima ofrecerá un cambio con cielos que seguirán mayormente despejados. Las temperaturas aumentarán un poco, llegando a un máximo de 17.1°C. Es importante tomar nota de la velocidad del viento, ya que se espera que las ráfagas alcancen hasta 43 km/h. Por lo tanto, aquellos que planeen actividades al aire libre deben tomar precauciones.
Nota: No se esperan lluvias a lo largo del día, por lo que se pueden esperar condiciones secas pero ventosas.
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol se levantará a las 08:33 y se pondrá a las 17:51.