En Río Negro, el día comenzará con un clima mayormente despejado, sin precipitaciones esperadas. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, rondando los 6.8°C. Sin embargo, la humedad será notable, llegando al 45%, y los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, predominando desde el norte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde-noche, el clima ofrecerá un cambio con cielos que seguirán mayormente despejados. Las temperaturas aumentarán un poco, llegando a un máximo de 17.1°C. Es importante tomar nota de la velocidad del viento, ya que se espera que las ráfagas alcancen hasta 43 km/h. Por lo tanto, aquellos que planeen actividades al aire libre deben tomar precauciones.

Nota: No se esperan lluvias a lo largo del día, por lo que se pueden esperar condiciones secas pero ventosas.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol se levantará a las 08:33 y se pondrá a las 17:51.