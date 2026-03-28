Pronóstico del clima para hoy en Salta

A lo largo de este sábado, el clima en Salta iniciará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas variarán de 3.4°C a 21.2°C, mostrando un ambiente fresco en las primeras horas del día. La humedad relativa será considerable, alcanzando un 91%, lo cual dará una sensación de pesadez en el aire. Se espera que los vientos soplen a una velocidad moderada a fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, se mantendrá el cielo nuboso, aunque no se pronostican precipitaciones significativas. La temperatura no experimentará grandes fluctuaciones, manteniéndose agradable. Vientos del sector sudeste continuarán soplando a velocidad sostenida, lo que podría aumentar la sensación de frescura en el ambiente. La luna, aún presente en su fase de crecimiento, acompañará estas condiciones meteorológicas nocturnas.