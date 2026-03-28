Clima en San Juan para esta mañana

La mañana en San Juan comenzará con un estado del clima parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, alcanzando un pico de hasta 20.4°C. La humedad se mantendrá alrededor del 48.6%. Además, habrá vientos con una velocidad máxima estimada de 17 km/h, provenientes del sector este.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el clima en San Juan se mantendrá con condiciones similares. Las temperaturas irán descendiendo gradualmente, mientras que el nivel de humedad podría alcanzar un máximo del 61%. Por su parte, los vientos continuarán soplando desde el este, pero con menor intensidad.

Se recomienda a los residentes mantenerse al día con las actualizaciones del pronóstico y estar preparados para cambios esporádicos en las condiciones, especialmente los que desean planificar actividades al aire libre.