Hoy en San Luis, el clima estará marcado por un amanecer a las 8:25 AM, donde iniciamos el día con un cielo clima parcialmente nuboso. La temperatura comenzará a subir gradualmente, alcanzando una temperatura máxima de 17.7°C, y se experimentará una humedad del 66%. La velocidad del viento predominante a lo largo del día será de unos 22 km/h, proporcionando una brisa ligera que amenizará la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche de hoy, la cobertura nubosa se mantendrá parcial, la temperatura mínima descenderá hasta los 7.5°C cuando el sol se ponga alrededor de las 6:56 PM. Los vientos seguirán constantes a lo largo del día, con velocidades máximas de 22 km/h, pero sin superar normalmente la barrera de los 9.9 m/s. La falta de precipitaciones hará que la sensación térmica se estabilice, con unas condiciones generales bastante buenas para llevar a cabo actividades al aire libre sin preocupación alguna.