Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Clima diario
Condiciones de la mañana
Durante la mañana de este sábado, Santa Cruz presentará un clima que alternará entre cielos parcialmente nublados y momentos de mayor luminosidad. Las temperaturas estarán oscilando entre los 3.4°C y 7.3°C, con una humedad rondando el 90%. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, una brisa que se combinará con el fresco matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde y la noche, se espera que las condiciones se mantengan con cielos parcialmente nublados, con algunos claros momentáneos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, proporcionando una sensación térmica fresca, mientras que no se esperan precipitaciones significativas. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando una máxima de 25 km/h hacia el anochecer.