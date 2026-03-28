Condiciones de la mañana

Durante la mañana de este sábado, Santa Cruz presentará un clima que alternará entre cielos parcialmente nublados y momentos de mayor luminosidad. Las temperaturas estarán oscilando entre los 3.4°C y 7.3°C, con una humedad rondando el 90%. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, una brisa que se combinará con el fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y la noche, se espera que las condiciones se mantengan con cielos parcialmente nublados, con algunos claros momentáneos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, proporcionando una sensación térmica fresca, mientras que no se esperan precipitaciones significativas. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando una máxima de 25 km/h hacia el anochecer.