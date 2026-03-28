Este clima de Santiago del Estero presenta una mañana de sábado interesante con cielo parcialmente nuboso y una temperatura que comenzará en 9.5°C. Durante la mañana, se prevé una humedad relativa del 63%, así que la sensación puede ser un poco fría. Aunque no se espera precipitación, los vientos alcanzarán un pico de 22 km/h, lo que aportará una brisa fresca a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las condiciones seguirán similares con cielos parcialmente nubosos y la temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de 22°C. La humedad continuará alrededor del 63%, mientras que los vientos podrían llegar hasta los 26 km/h. Durante la noche, no se prevén cambios significativos, manteniéndose cielos parcialmente nubosos y temperaturas que descenderán hacia los 15°C. Se espera que la visibilidad se mantenga óptima, sin presencia de lluvias.