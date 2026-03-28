Hoy en Tierra Del Fuego, comenzamos el día con un cielo apenas nuboso y temperaturas mínimas en torno a los -0.6°C, que pueden sentirse más frías con la humedad relativa alcanzando el 96%. Los primeros rayos del amanecer se ven a las 09:54 AM, marcando el inicio de un día con condiciones similares a lo largo de toda la mañana. Se recomienda consultar el clima en lugares cerrados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde, se espera que el clima continúe con un cielo mayormente nublado, alcanzando una temperatura máxima de aproximadamente 2.9°C. La velocidad del viento será de hasta 17 km/h y la sensación térmica continuará siendo baja debido a la alta humedad. No se prevén precipitaciones durante el día, lo que descarta la posibilidad de lluvias. El atardecer será a las 17:12 PM, dando paso a una noche de cielo parcialmente cubierto. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando te prepares adecuadamente para el frío.