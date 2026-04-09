Salió el Sol, pero sigue el frío otoñal.

Después de varios días de lluvias y tormentas fuertes, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores entró a una tendencia a la mejora: el Sol volvió a aparecer en el cielo porteño, aunque los termómetros siguen marcando bajas temperaturas dignas del otoño.

En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo seguirá el clima los próximos días, con mínimas que tocarán los 13 grados y máximas que tendrán un techo en los 25 °C.

Sale en sol en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima el fin de semana en CABA

Según el pronóstico del SMN, los próximos días de abril vendrán con el siguiente clima: