Salió el Sol, pero sigue el frío otoñal: cómo va a estar el clima en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en los próximos días, las mínimas tocarán los 13 grados y las máximas tendrán un techo de 25 °C.
Después de varios días de lluvias y tormentas fuertes, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores entró a una tendencia a la mejora: el Sol volvió a aparecer en el cielo porteño, aunque los termómetros siguen marcando bajas temperaturas dignas del otoño.
En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo seguirá el clima los próximos días, con mínimas que tocarán los 13 grados y máximas que tendrán un techo en los 25 °C.
Pronóstico extendido: cómo sigue el clima el fin de semana en CABA
Según el pronóstico del SMN, los próximos días de abril vendrán con el siguiente clima:
- Viernes 10 de abril: temperatura mínima de 13 °C y máxima de 22 °C. Cielo despejado durante todo el día menos a la noche, que estará algo nublado. No se esperan lluvias ni vientos fuertes.
- Sábado 11 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. Cielo de algo a parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.
- Domingo 12 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 25 °C, con un cielo nublado durante todo el día. Se espera un 10% de probabilidades de lluvias por la madrugada/mañana.
- Lunes 13 de abril: temperatura mínima de 16 °C y máxima de 24 °C. El día estará parcialmente nublado y sin precipitaciones.
- Martes 14 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 24 °C. Cielo nublado y 10% de chances de lluvias a la tarde/noche.