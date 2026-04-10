Clima otoñal en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Después de más de tres días consecutivos de lluvias intensas que marcaron el inicio de abril, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano empieza a dar señales claras de cambio. La transición al otoño se hace cada vez más evidente, con temperaturas más frescas, menos humedad y una mejora gradual de las condiciones meteorológicas durante la segunda semana del mes, según los principales organismos y portales especializados en pronóstico del tiempo.

La persistencia de las precipitaciones generó calles anegadas, jornadas grises y cierta inestabilidad térmica. Sin embargo, el nuevo escenario climático abre una ventana de días más agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque con algunas advertencias de corto plazo.

Estabilidad en puerta: cuándo mejora el tiempo en el AMBA

El cambio más notorio se da a partir del jueves, cuando las probabilidades de lluvia caen prácticamente a cero. El cielo comienza a despejarse y se imponen jornadas con nubosidad variable, dejando atrás el patrón de tormentas intermitentes que dominó la semana anterior.

Las temperaturas también acompañan este giro otoñal. Las mañanas se presentan más frescas, con mínimas que rondan los 14 grados, mientras que las tardes se mantienen templadas, con máximas cercanas a los 19 y 22 grados. Este rango térmico es característico del otoño porteño y marca el fin del calor extremo del verano.

Viernes con sol y clima ideal

El viernes aparece como uno de los mejores días de la semana. Se esperan varias horas de sol, ambiente seco y condiciones óptimas para circular por la ciudad sin complicaciones climáticas. Las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas, lo que lo convierte en una jornada ideal para quienes habían postergado planes por el mal tiempo.

Además, la amplitud térmica será moderada, con una sensación agradable tanto durante la mañana como por la tarde, algo que muchos porteños suelen aprovechar para actividades recreativas o laborales al aire libre.

Clima extendido Foto: SMN

Fin de semana: vuelven las nubes y la incertidumbre

El panorama vuelve a cambiar hacia el sábado y el domingo. Si bien no se esperan tormentas severas, el aumento de la nubosidad trae consigo la chance de lluvias aisladas en distintos momentos del fin de semana. Esto no implica un regreso a las lluvias persistentes, pero sí una mayor inestabilidad respecto de los días previos.

Las temperaturas durante el fin de semana se mantendrán en valores otoñales, con tardes más frescas y un descenso leve en las máximas, especialmente el domingo.

Cómo sigue el tiempo la próxima semana

De cara al inicio de la semana siguiente, el pronóstico vuelve a ser alentador. Se prevé una nueva estabilización del clima, con cielos parcialmente nublados y registros térmicos que podrían oscilar entre los 16 y los 24 grados. Incluso, hacia mitad de semana, no se descarta un leve repunte de la temperatura, aunque sin condiciones extremas.

Este comportamiento confirma que abril avanza como un mes de transición climática, con alternancia entre días frescos, momentos de sol pleno y breves períodos de inestabilidad.

Buenos Aires en otoño Foto: Foto generada con IA

Otoño en marcha: qué esperar en los próximos días

El actual escenario climático refuerza una tendencia típica del otoño en Buenos Aires: menos lluvias prolongadas y más variabilidad diaria. Para quienes planifican actividades, eventos o viajes cortos dentro del AMBA, los mejores días parecen concentrarse entre semana, con especial destaque para jueves y viernes.

En resumen, tras más de 72 horas de lluvias, Buenos Aires entra en una etapa de mayor calma climática, con temperaturas acordes a la estación y solo episodios aislados de inestabilidad. Un respiro esperado que marca, definitivamente, el ingreso pleno al otoño.