Noticias desde Buenos Aires, donde el clima para este viernes 10 de abril de 2026 promete ser bastante variable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con la temperatura mínima rondando los 5.6°C. Se espera una leve brisa proveniente del noreste a una velocidad promedio de 10 km/h, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre durante las primeras horas, siempre considerando el abrigo adecuado debido al fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, destacándose el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 15.7°C, mientras los vientos continuarán soplando de manera constante. La humedad relativa del aire, alcanzando niveles del 92%, junto con la tranquila brisa del noreste, contribuirá a una sensación térmica fresca pero confortable en general. Este escenario climático es propicio para quienes desean disfrutar de una caminata a última hora del día o planificar actividades nocturnas, siempre y cuando se dispongan a abrigarse adecuadamente. No se espera lluvia, por lo que será un día sin precipitaciones.