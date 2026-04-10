El clima para hoy en Corrientes presentará condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, se anticipa que el cielo esté parcialmente nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren. Las temperaturas mínimas se situarán en alrededor de 8.2°C, creando un ambiente fresco para empezar el día. Para más información sobre el clima a nivel nacional, puedes seguir el enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el clima seguirá con condiciones similares, alcanzando una temperatura máxima de 18.8°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 19 km/h, provenientes del sector sureste. La humedad se mantendrá en niveles del 94%, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en las condiciones atmosféricas. Durante la noche, la atmósfera se tornará aún más fresca, con temperaturas descendiendo nuevamente.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 07:42 y se pondrá a las 17:08, proporcionando un día con horas de luz moderadas.