Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de abril de 2026
Clima Diario
En la provincia de Jujuy, se aguarda una jornada parcialmente nubosa con un ambiente fresco. La temperatura mínima temprana será de 4.2°C, proporcionando un amanecer con cierto frescor. La máxima alcanzará los 18.4°C durante el día, con estabilidad atmosférica predominante. El porcentaje de humedad será significativo, alcanzando el 85%, generando una sensación de humedad persistente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
A medida que avanzamos hacia la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto. Aunque las temperaturas no fluctuarán drásticamente, la sensación térmica podría variar debido a los vientos que podrían alcanzar hasta 13 km/h, generando rachas más intensas en ciertos momentos del día. Para la noche, el clima se mantendrá similar, concluyendo el día sin la expectativa de lluvias significativas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de abril de 2026
Observaciones astronómicas en Jujuy expresan que el amanecer tendrá lugar a las 08:01 a.m., mientras que el atardecer nos dejará a las 06:41 p.m. aproximadamente, brindando un día con alrededor de 10 horas y 40 minutos de luz solar.