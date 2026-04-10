En la provincia de Jujuy, se aguarda una jornada parcialmente nubosa con un ambiente fresco. La temperatura mínima temprana será de 4.2°C, proporcionando un amanecer con cierto frescor. La máxima alcanzará los 18.4°C durante el día, con estabilidad atmosférica predominante. El porcentaje de humedad será significativo, alcanzando el 85%, generando una sensación de humedad persistente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avanzamos hacia la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto. Aunque las temperaturas no fluctuarán drásticamente, la sensación térmica podría variar debido a los vientos que podrían alcanzar hasta 13 km/h, generando rachas más intensas en ciertos momentos del día. Para la noche, el clima se mantendrá similar, concluyendo el día sin la expectativa de lluvias significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de abril de 2026

Observaciones astronómicas en Jujuy expresan que el amanecer tendrá lugar a las 08:01 a.m., mientras que el atardecer nos dejará a las 06:41 p.m. aproximadamente, brindando un día con alrededor de 10 horas y 40 minutos de luz solar.