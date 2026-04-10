Hoy en La Rioja, el clima será agradable durante la mañana. Se espera un día mayormente despejado con una temperatura mínima de 6°C. Los vientos serán leves con una velocidad que podría llegar a los 10 km/h. Es un día ideal para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por posibles precipitaciones en horas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, ofreciendo un clima templado. Aunque habrá una alta humedad del 40%, no se espera lluvia. Los vientos variarán su velocidad, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría refrescar el ambiente. No obstante, se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir tarde.

No se esperan fenómenos astronómicos significativos, pero siempre es buen momento para disfrutar de una noche tranquila en la ciudad. Recuerde verificar el índice de humedad si tiene planes de hacer actividades al aire libre, ya que podría sentir algo de incomodidad en lugares poco ventilados.