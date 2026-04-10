Clima en Neuquén por la mañana

Hoy en Neuquén, el clima se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que alcanzarán los 7.8°C y un nivel de humedad que podría llegar al 75%. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 13 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica fresca al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y hacia la noche, el clima continuará con condiciones similares. Las temperaturas aumentarán hasta un máximo de 17°C cerca del mediodía, y se espera que los vientos logren su máxima fuerza al alcanzar hasta 27 km/h.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:47 de la mañana, y el ocaso está estimado para las 18:16 horas. Este ciclo solar permitirá una buena visibilidad durante la mayor parte del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Es recomendable llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día debido a las temperaturas mínimas. Además, se sugiere protegerse del viento, ya que puede aumentar la sensación de frío, especialmente por la tarde cuando sopla con mayor intensidad.