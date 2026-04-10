Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de abril de 2026
Clima diario
Clima en Neuquén por la mañana
Hoy en Neuquén, el clima se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que alcanzarán los 7.8°C y un nivel de humedad que podría llegar al 75%. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 13 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica fresca al inicio del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y hacia la noche, el clima continuará con condiciones similares. Las temperaturas aumentarán hasta un máximo de 17°C cerca del mediodía, y se espera que los vientos logren su máxima fuerza al alcanzar hasta 27 km/h.
Observaciones astronómicas
El sol saldrá a las 08:47 de la mañana, y el ocaso está estimado para las 18:16 horas. Este ciclo solar permitirá una buena visibilidad durante la mayor parte del día.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén
Es recomendable llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día debido a las temperaturas mínimas. Además, se sugiere protegerse del viento, ya que puede aumentar la sensación de frío, especialmente por la tarde cuando sopla con mayor intensidad.