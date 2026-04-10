Hoy en Río Negro, el clima estará marcado por un carácter parcialmente nuboso durante la mañana. Se anticipa una temperatura mínima de 6.8°C. Puede haber algún clima más fresco, en especial en las primeras horas del día. La humedad será uno de los factores a tener en cuenta, elevándose hasta un 82% en los momentos más altos del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.1°C. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado en algunos tramos de la jornada.

Entrando en la noche, las condiciones climáticas presentarán pocas variaciones. Se mantendrá un ambiente similar y las temperaturas bajarán gradualmente, por lo que es aconsejable mantener una vestimenta adecuada para cuando el sol comience su descenso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de abril de 2026

Este viernes, el amanecer en Río Negro está programado para las 8:33, mientras que el atardecer será a las 17:51. Las fases lunares también llaman la atención, con la luna en una fase creciente, añadiendo un detalle astronómico interesante para aquellos que disfrutan de la observación del cielo.