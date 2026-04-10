Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de abril de 2026
Clima en Salta
En Salta, el clima de esta mañana se presenta mayormente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, aumentando gradualmente a medida que avance el día. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque no del todo descartada. Los vientos serán leves, soplando a alrededor de 5 km/h, y habrá una humedad máxima del 91% durante las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde, el clima seguirá con el cielo parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas de 21.2°C hacia el final de la tarde. Los vientos se mantendrán de manera similar con un ligero aumento en la velocidad hasta alcanzar 9 km/h. La humedad tenderá a bajar al 47%, ofreciendo una sensación térmica más seca en comparación con las primeras horas del día.
Hacia la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán sin mayores cambios, continuando con cielo parcialmente nuboso y una ligera baja en la temperatura. Aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, siempre es aconsejable llevar un paraguas por si acaso.