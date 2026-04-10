En Salta, el clima de esta mañana se presenta mayormente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, aumentando gradualmente a medida que avance el día. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque no del todo descartada. Los vientos serán leves, soplando a alrededor de 5 km/h, y habrá una humedad máxima del 91% durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el clima seguirá con el cielo parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas de 21.2°C hacia el final de la tarde. Los vientos se mantendrán de manera similar con un ligero aumento en la velocidad hasta alcanzar 9 km/h. La humedad tenderá a bajar al 47%, ofreciendo una sensación térmica más seca en comparación con las primeras horas del día.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán sin mayores cambios, continuando con cielo parcialmente nuboso y una ligera baja en la temperatura. Aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, siempre es aconsejable llevar un paraguas por si acaso.