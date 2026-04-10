En Santa Cruz, el clima para la mañana de hoy se espera con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 3.4°C. A lo largo de la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un pico de aproximadamente 7.3°C. Se prevé que los vientos sean de moderada intensidad, con una velocidad de hasta 25 km/h, lo cual podría generar una ligera sensación de frío adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para lo que queda del día, especialmente durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, y el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 49 km/h. A pesar de una baja humedad de alrededor del 80%, no se esperan precipitaciones.