Hoy, el clima en Santa Fe apunta a ser favorable para distintas actividades. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.9°C, alcanzando una humedad de 85%. Las suaves brisas del día no sobrepasarán los 21 km/h y los vientos soplarán suavemente, sin desviaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, se espera que el termómetro marque hasta 18.5°C, conservando las condiciones de nubosidad parcial. Mientras tanto, la humedad descenderá ligeramente, pero seguirá siendo perceptible, con valores alcanzando un 40%. Este nivel de humedad sugiere mantener hidratadas las plantas y considerar el cuidado de la piel ante estas variaciones. Las velocidades del viento no cambiarán, por lo que se anticipa un atardecer apacible.

Por la noche, el escenario climático continuará estable, sin lluvias significativas en el horizonte, asegurando una jornada libre de precipitaciones. Esto brinda una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre o cenas al fresco.