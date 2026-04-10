Hoy en Santiago Del Estero, la jornada comenzará con un clima despejado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.5°C. Durante la mañana, los vientos se mantendrán moderados del sector norte, con velocidades que podrían alcanzar los 18 km/h. Para conocer más sobre el clima actual y su impacto, visita nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, el clima se mantendrá similar, con cielos predominantemente despejados y temperaturas que alcanzarán los 22°C. Los vientos podrían intensificarse, con ráfagas de hasta 26 km/h. Durante la noche, se espera que las temperaturas desciendan levemente, manteniéndose en torno a los 15°C.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada debido la alta temperatura durante el día. Si bien no se esperan lluvias, es importante protegerse de los posibles vientos fuertes al aire libre.