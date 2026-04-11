Lluvia en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

El clima en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene bajo vigilancia este sábado 11 de abril. Aunque la mayor parte del día transcurrirá con condiciones estables y temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de lluvias débiles hacia el final de la jornada, un dato que genera dudas entre quienes planean salir durante la noche.

Si bien no se esperan fenómenos intensos, el pronóstico indica un leve cambio en las condiciones atmosféricas que podría derivar en chaparrones aislados en determinados sectores de la Ciudad.

Se viene un diluvio histórico Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo estará el tiempo durante el día en Buenos Aires

De acuerdo con el informe oficial del SMN, la mañana comenzará con cielo algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura mínima cercana a los 13°C. El ambiente será fresco, ideal para actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

A medida que avancen las horas, el cielo se irá cubriendo de forma parcial. Por la tarde se espera el momento más templado del día, con una temperatura máxima que rondará los 23°C, sin lluvias previstas hasta ese momento. La humedad será moderada y no se anticipan cambios bruscos en la sensación térmica.

A qué hora puede llover en CABA este sábado

El foco del pronóstico está puesto en la franja nocturna, especialmente a partir del atardecer. Según el SMN, entre la noche y las primeras horas de la madrugada podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad estimada de entre el 10% y el 40%.

Esto significa que no lloverá de manera generalizada, sino que podrían darse lluvias dispersas, de corta duración y baja intensidad. La temperatura durante ese período descenderá hasta valores cercanos a los 18°C, manteniendo un ambiente templado.

Para quienes tienen planes nocturnos, la recomendación es salir con abrigo liviano y estar atentos a posibles lluvias esporádicas, aunque sin riesgo de tormentas fuertes ni eventos severos.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿El mal tiempo se extiende al domingo?

Tras la leve inestabilidad prevista para la noche del sábado, el pronóstico extendido anticipa una rápida mejora de las condiciones climáticas. El domingo llegaría con cielo mayormente despejado, muy baja probabilidad de lluvias y una temperatura máxima que podría alcanzar los 25°C.

El inicio de la próxima semana también se presenta favorable. Tanto el lunes como el martes se esperan jornadas con tiempo estable, nubosidad variable y marcas térmicas en torno a los 24°C, sin señales de precipitaciones relevantes.

Para el miércoles, el SMN prevé un leve aumento de la nube baja, aunque sin impacto significativo en el clima general ni lluvias en el horizonte.

Qué tener en cuenta antes de salir

Día estable durante la mañana y la tarde

Cielo mayormente nublado

Temperaturas agradables, sin frío extremo

Posibles chaparrones aislados por la noche

Baja probabilidad de lluvia, pero conviene prevenir

Conclusión: un sábado casi ideal, con una advertencia puntual

En síntesis, el sábado se perfila como una jornada mayormente tranquila en CABA, con buenas condiciones para salir, pasear o hacer actividades al aire libre. La única salvedad es la noche, donde existe una chance moderada de lluvias aisladas, aunque sin consecuencias importantes.

Seguir el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional puede marcar la diferencia, sobre todo si tus planes se extienden hasta la noche. Por ahora, todo indica que el fin de semana arranca con buen clima y sin sobresaltos.