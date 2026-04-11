Mañana soleada en Ciudad De Buenos Aires

Durante esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y 16°C, brindando un ambiente fresco. Los vientos del noreste soplarán a una velocidad máxima de 12 km/h, asegurando una ligera brisa que acompaña al amanecer. La humedad se mantiene estable al 78%, lo que proporciona una sensación térmica confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el clima continuará siendo mayormente nublado con algunos momentos de sol ocasional. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, ofreciendo una oportunidad ideal para actividades al aire libre. Mientras tanto, los vientos del norte persistirán con velocidades que podrían llegar a 12 km/h. Al acercarse la noche, las temperaturas descenderán suavemente, proporcionando un clima fresco para descansar. Se espera que la humedad se mantenga alrededor del 62%, proporcionando un ambiente cómodo.