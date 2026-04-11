Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de abril de 2026
Clima hoy
Mañana soleada en Ciudad De Buenos Aires
Durante esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y 16°C, brindando un ambiente fresco. Los vientos del noreste soplarán a una velocidad máxima de 12 km/h, asegurando una ligera brisa que acompaña al amanecer. La humedad se mantiene estable al 78%, lo que proporciona una sensación térmica confortable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Por la tarde, el clima continuará siendo mayormente nublado con algunos momentos de sol ocasional. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, ofreciendo una oportunidad ideal para actividades al aire libre. Mientras tanto, los vientos del norte persistirán con velocidades que podrían llegar a 12 km/h. Al acercarse la noche, las temperaturas descenderán suavemente, proporcionando un clima fresco para descansar. Se espera que la humedad se mantenga alrededor del 62%, proporcionando un ambiente cómodo.