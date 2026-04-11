En la mañana de hoy en Córdoba, nos encontramos con un clima que presenta condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas se sitúan en torno a los 7.3°C, mientras que la humedad relativa alcanza niveles del 31%. Los índices de probabilidad de precipitaciones son bastante bajos, no superando el 1%, lo que indica que las lluvias no formarán parte del panorama matutino. Sin embargo, las ráfagas de viento podrían alcanzar una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría sentirse un poco fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, esperamos que el tiempo continúe siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían elevarse hasta los 21.9°C. Los niveles de humedad disminuirán ligeramente, llegando al 54% a lo largo del día. Las condiciones del viento continuarán moderadas, con velocidades máximas de hasta 12 km/h. El clima permanecerá estable sin indicios de lluvias en el horizonte, permitiendo una jornada vespertina tranquila. En conclusión, será un día agradable para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Los eventos astronómicos para Córdoba indican que el sol se levantará a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, ofreciendo aproximadamente diez horas y nueve minutos de luz solar en este sábado 11 de abril de 2026. Esto puede ser relevante para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre hasta el anochecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable llevar un abrigo ligero o una chaqueta corta para protegerse de las ráfagas de viento, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Además, dado que el sol estará brillante durante gran parte del día, no olvides protegerte con protector solar si planeas estar mucho tiempo al aire libre.