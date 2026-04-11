El clima por la mañana en Corrientes

Esta mañana en Corrientes, el clima se presenta con una nubosidad parcial y temperaturas frescas. El mercurio oscila entre los 8.2°C y 18.8°C, lo que indica un día de temperaturas moderadas para la temporada. No se espera precipitaciones, con un índice mínimo de probabilidad de menos del 1%. La humedad está en el 44% y los vientos soplan a una velocidad máxima de 9 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescor en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas tenderán a mantenerse estables, rondando los mismos valores que por la mañana. Es un buen día para disfrutar actividades al aire libre, ya que los vientos serán moderados y no se prevén cambios significativos en el clima.