Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de abril de 2026
Clima en Corrientes
El clima por la mañana en Corrientes
Esta mañana en Corrientes, el clima se presenta con una nubosidad parcial y temperaturas frescas. El mercurio oscila entre los 8.2°C y 18.8°C, lo que indica un día de temperaturas moderadas para la temporada. No se espera precipitaciones, con un índice mínimo de probabilidad de menos del 1%. La humedad está en el 44% y los vientos soplan a una velocidad máxima de 9 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescor en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas tenderán a mantenerse estables, rondando los mismos valores que por la mañana. Es un buen día para disfrutar actividades al aire libre, ya que los vientos serán moderados y no se prevén cambios significativos en el clima.