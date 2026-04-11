Pronóstico para la mañana en Formosa

En la mañana de hoy, Formosa estará marcada por un clima parcialmente soleado. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, con una baja probabilidad de precipitaciones. El viento soplará a una velocidad de hasta 17 km/h, proporcionando una sensación fresca, perfecta para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avanza la tarde hacia la noche, se espera que el clima continúe estable. Las temperaturas máximas alcanzarán unos 20.5°C, lo cual es ideal para eventos al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La humedad será alta, alcanzando hasta el 96%, por lo que se recomienda tener en cuenta esta sensación al vestirse.

Más entrada la noche, las condiciones se mantendrán sin variaciones significativas. Es una jornada ideal para observar la luna, pues el cielo estará libre de nubes densas, y la luna alcanzará su apogeo con un 46.2%.