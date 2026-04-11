Hoy, el clima en La Pampa se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, se pronostican cielos parcialmente cubiertos con temperaturas mínimas alrededor de 7.1°C. Esperamos que el día mantenga esta condición de parcial nublado, con una probabilidad mínima de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, el clima persistirá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, brindando una jornada templada. A lo largo de la tarde y llegando la noche, el viento alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, ofreciendo una agradable brisa que refrescará el ambiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Es aconsejable mantenerse hidratado y llevar ropa ligera ante el calor del mediodía, pero tener una chaqueta ligera a mano para la tarde cuando el viento pueda intensificarse.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 11 de abril de 2026

Este sábado, el sol hará su aparición a las 08:25 a.m., mientras que la puesta está prevista para las 06:08 p.m. No se esperan eventos astronómicos llamativos, pero las claras condiciones climáticas permitirán disfrutar de un hermoso atardecer.