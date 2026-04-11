Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de abril de 2026
Información Meteorológica
Hoy, el clima en La Pampa se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, se pronostican cielos parcialmente cubiertos con temperaturas mínimas alrededor de 7.1°C. Esperamos que el día mantenga esta condición de parcial nublado, con una probabilidad mínima de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde, el clima persistirá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, brindando una jornada templada. A lo largo de la tarde y llegando la noche, el viento alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, ofreciendo una agradable brisa que refrescará el ambiente.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa
Es aconsejable mantenerse hidratado y llevar ropa ligera ante el calor del mediodía, pero tener una chaqueta ligera a mano para la tarde cuando el viento pueda intensificarse.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 11 de abril de 2026
Este sábado, el sol hará su aparición a las 08:25 a.m., mientras que la puesta está prevista para las 06:08 p.m. No se esperan eventos astronómicos llamativos, pero las claras condiciones climáticas permitirán disfrutar de un hermoso atardecer.