Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de abril de 2026
Estado del clima
Para este sábado en Misiones, se prevé un día con clima mayormente estable. Durante la mañana, el cielo estará despejado con temperaturas mínimas de 6.8°C. Los vientos estarán presentes con una velocidad moderada de hasta 16 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco. La humedad alcanzará un nivel máximo del 97%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Por la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Se esperan temperaturas máximas que llegarán a los 18.2°C. Los vientos continuarán soplando, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 9 km/h. La humedad disminuirá levemente pero continuará siendo alta. Este clima invita a disfrutar de una brisa refrescante por las calles de Misiones.
Recuerda llevar contigo un abrigo ligero si sales durante la tarde, ya que las temperaturas bajarán ligeramente al anochecer.