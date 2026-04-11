Para este sábado en Misiones, se prevé un día con clima mayormente estable. Durante la mañana, el cielo estará despejado con temperaturas mínimas de 6.8°C. Los vientos estarán presentes con una velocidad moderada de hasta 16 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco. La humedad alcanzará un nivel máximo del 97%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Se esperan temperaturas máximas que llegarán a los 18.2°C. Los vientos continuarán soplando, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 9 km/h. La humedad disminuirá levemente pero continuará siendo alta. Este clima invita a disfrutar de una brisa refrescante por las calles de Misiones.

Recuerda llevar contigo un abrigo ligero si sales durante la tarde, ya que las temperaturas bajarán ligeramente al anochecer.