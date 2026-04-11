Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

En Río Negro, se espera que el clima de la mañana esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, manteniendo el ambiente fresco. La humedad alcanzará un nivel máximo del 82%, lo que puede incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se prevé que las temperaturas máximas suban hasta los 17.1°C, con vientos que continuarán a una velocidad aproximada de 22 km/h. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, no se esperan precipitaciones significativas durante el día. En la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas oscilando por la noche cerca de los niveles matutinos, y la humedad podría seguir alta.

Nota: Recuerde siempre llevar un abrigo ligero y mantenerse hidratado durante el día.