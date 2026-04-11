Estado del clima en la mañana

Esta mañana en Salta, los habitantes pueden esperar un clima agradable y veraniego. Con una temperatura mínima de 3.4°C, se presume que el día comenzará con aires frescos. El cielo estará parcialmente cubierto de nubes, permitiendo breves momentos de sol. La humedad relativa estará en torno al 75%, mostrando un ambiente no demasiado seco. Asimismo, se registrarán vientos alcanzando un máximo de 8 km/h, considerados suaves, lo que favorecerá un paseo matutino tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima en Salta continuará con características similares. Las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21.2°C. Se pronostica que el cielo permanecerá con cobertura de nubes parciales, aunque posiblemente se presenten intervalos de mayor despeje. La velocidad de los vientos se incrementará un poco, llegando a 9 km/h, aunque continuará siendo poco perceptible. Durante la noche, no habrá presencia considerable de precipitaciones ni eventos meteorológicos extremos. Es un día indicado para disfrutar al aire libre, siempre con un abrigo ligero.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 11 de abril de 2026

Para los entusiastas de la astronomía, el amanecer se producirá a las 08:03, mientras que el atardecer llegará a las 18:40. Con cielos parcialmente nubosos, podría ser una buena oportunidad para observar el cielo, siempre y cuando las nubes lo permitan.