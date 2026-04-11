Clima en San Juan para la mañana

La mañana en San Juan se presentará con un cielo despejado y temperaturas agradables. Es un buen momento para actividades al aire libre, ya que el termómetro marcará entre 9.2°C y 20.4°C. No se espera precipitación alguna, lo que garantiza un comienzo de día sin sobresaltos por causas climáticas. No olvide consultar la predicción del clima para planificar su jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 20.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h, lo que no generará demasiada complicación en exteriores. La humedad relativa rondará el 61%, asegurando comodidad térmica. Recuerde que este es el momento ideal para disfrutar de los últimos rayos de sol, dado que las actividades nocturnas no verán afectaciones por el clima.