Hoy en San Luis, el clima presentará cielos parcialmente nublados con una mínima de 7.5°C. La mañana será fresca y se anticipa un ambiente confortable, ideal para actividades al aire libre. Los vientos estarán soplando a una velocidad considerable de hasta 36 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica de frescor. La humedad alcanzará niveles de hasta 66%, por lo que la sensación de frío matutino será notable. Se recomienda llevar abrigo ligero para evitar resfriados, sobre todo si sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las temperaturas aumentarán progresivamente hasta un máximo de 17.7°C. Aunque el clima se mostrará más cálido en las horas vespertinas, el viento persistirá con rachas de hasta 22 km/h, provenientes del oeste. Se espera que la noche en San Luis esté más tranquila, con cielos nuevamente parcialmente nublados y temperaturas descendiendo gradualmente. Aproveche para observar el cielo, ya que la fase de la luna hoy es de transición hacia un cuarto creciente.

Observaciones astronómicas: Según el horario astronómico, el amanecer será a las 08:25 y el atardecer a las 18:24 este sábado 11 de abril de 2026. La salida de la luna está prevista para las 17:41 y se pondrá a las 07:56 del día siguiente.