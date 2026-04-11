Pronóstico del Tiempo para Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a los 7.9°C, propiciando un ambiente fresco. La humedad alcanzará un nivel máximo del 85%. Además, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h. Será un inicio de día ideal para abrigarse ligeramente si necesita salir al exterior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, Santa Fe verá un ligero aumento en las temperaturas, llegando hasta los 18.5°C. Se mantiene un cielo parcialmente nuboso y la brisa se incrementará ligeramente, llegando a ráfagas de hasta 21 km/h. A medida que la noche se acerque, las condiciones se mantendrán estables, concluyendo el día con cielos que predominarán nublados pero sin probabilidades de precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Debido a la mínima posibilidad de lluvia, es recomendable llevar una prenda ligera para protegerse del viento durante las horas más ventosas del día. Además, el uso de gafas de sol es una buena opción para evitar el exceso de brillo si las nubes se despejan brevemente.