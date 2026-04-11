Se activa un temporal extremo de 48 horas:

Se viene un diluvio histórico Foto: Foto generada con IA Canal 26

Un sistema meteorológico de alto impacto comienza a desarrollarse en gran parte de la Argentina y pone en alerta a miles de personas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de un temporal prolongado, con una duración estimada de al menos 48 horas, que combinará lluvias intensas, tormentas fuertes, ráfagas de viento y ocasional actividad eléctrica en diferentes regiones del país.

El fenómeno, catalogado por los especialistas como muy significativo para esta época del año, podría generar anegamientos, interrupciones en servicios y complicaciones en rutas, especialmente en provincias del centro y sur del territorio nacional.

Qué se espera: lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad

Según los últimos reportes oficiales, el evento no se concentrará en un solo día. Por el contrario, se trata de un episodio de mal tiempo sostenido, con momentos de mayor intensidad intercalados con breves mejoramientos temporarios.

Las precipitaciones pueden presentarse en cortos períodos, lo que eleva el riesgo de acumulados importantes en poco tiempo. Este tipo de escenario es el que suele generar inundaciones urbanas, especialmente en ciudades con drenajes exigidos al máximo.

Además de la lluvia, el sistema estará acompañado por ráfagas de viento, que en algunos sectores podrían ser fuertes, y por una marcada inestabilidad, con probabilidad de tormentas eléctricas.

Provincias bajo alerta meteorológica

El SMN emitió alertas de nivel amarillo para varias zonas del país, lo que implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas.

Entre las provincias más comprometidas se encuentran:

Córdoba

San Luis

Santa Cruz

En estos distritos se esperan lluvias de intensidad variable durante gran parte del evento, con picos más fuertes en determinados momentos del día. En particular, las áreas urbanas podrían quedar expuestas a acumulaciones rápidas de agua.

Cómo evoluciona el clima en las principales ciudades

En las capitales provinciales alcanzadas por el alerta, el pronóstico indica:

Córdoba capital: alta probabilidad de lluvias durante buena parte de la jornada, con registros que podrían intensificarse por la tarde y la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional dio el clima para Río Gallegos en los próximos días. Foto: SMN

San Luis capital: tormentas aisladas intermitentes, con mejoras temporarias que no implican el final definitivo del evento.

El Servicio Meteorológico Nacional dio el clima para San Luis en los próximos días. Foto: SMN

Río Gallegos: lluvias persistentes, cielo cubierto y condiciones inestables durante varios días consecutivos.

El Servicio Meteorológico Nacional dio el clima para Córdoba en los próximos días. Foto: SMN

El SMN remarca que, aunque los valores térmicos no serán extremos, la combinación de humedad, viento y precipitaciones aumenta la sensación de incomodidad y el riesgo meteorológico.

Qué significan las alertas amarillas

La alerta amarilla es el primer nivel dentro del sistema de avisos del SMN. Indica fenómenos que, si bien son habituales para la región, pueden provocar inconvenientes, especialmente si se desarrollan de manera intensa o prolongada.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan mantenerse informados, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar recaudos en viviendas, rutas y zonas vulnerables.

Recomendaciones clave ante el temporal

El Servicio Meteorológico Nacional sugiere una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar circular por calles o caminos anegados.

Asegurar objetos sueltos que puedan volarse.

No sacar residuos durante las horas de tormenta.

Desconectar artefactos eléctricos ante la posibilidad de descargas.

Seguir únicamente información oficial y actualizada.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

Un evento que exige atención constante

Los especialistas remarcan que este tipo de episodios requieren seguimiento permanente, ya que la intensidad y el área afectada pueden modificarse con el correr de las horas. Por eso, se espera que el SMN continúe actualizando alertas y pronósticos a lo largo del evento.

Mientras tanto, el mensaje es claro: precaución, información oficial y prevención. El temporal recién comienza y sus efectos podrían sentirse con fuerza en distintas regiones del país.