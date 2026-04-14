Se aproximan lluvias fuertes. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La tercera semana de abril estará marcada por una intensa lluvia que podría extenderse durante tres días. Después de un clima estable con temperaturas agradables, el otoño se hará sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un nuevo fenómeno de ciclogénesis que se desatará con tormentas fuertes, vientos y alta humedad.

A qué hora llegan las tormentas en el AMBA

Según los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de la semana se mantendrá con nubosidad variable, mientras que la noche del martes 14 de abril se desatarán las primeras tormentas, aproximadamente sobre ,as 22/23 horas.

Para ese momento, se registrarán las primeras descargas eléctricas y los chaparrones iniciales, que se extenderán durante todo el miércoles 15 y podrían seguir el jueves 16.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido para el clima esta semana

Martes 14 de abril : temperatura mínima de 17 grados y máxima de 24 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde y noche, mientras que el viento soplará hasta los 22 km/h.

Miércoles 15 de abril : 20 °C de mínima y 23 °C de máxima. Lluvias durante todo el día y vientos fuertes de hasta 31 km/h.

Jueves 16 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 24 °C. Cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día. El viento soplará hasta los 22 km/h.

Viernes 17 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h.

De esta manera, tras varios días de relativa estabilidad, el clima volverá a mostrar condiciones variables en el AMBA, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Cómo impactarán las lluvias en el miércoles y el jueves

El miércoles estará atravesado por las lluvias más críticas. Se espera una probabilidad de precipitaciones del 40%, con una impactante acumulación de 44 milímetros. En tanto, el clima será sofocante, con máximas de 23 grados.

Para el jueves, la situación seguirá siendo compleja. El pronóstico advierte sobre un pico de lluvia intensa hacia la madrugada, mientras que la caída de agua mermará por la tarde. Además, la amplitud térmica será más marcada: la mínima llegará a los 18 °C y la máxima a 24 °C.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Evitar salir durante las tormentas

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros

Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar

Mantenerse alejado de puertas y ventanas

Asegurar o retirar objetos que puedan volarse

Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o vehículo

¿Qué es la ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Según indican los meteorólogos, este fenómeno comenzó a gestarse el domingo de Pascuas y se desató con intensidad este lunes, con las lluvias que se desarrollaron durante toda la jornada.