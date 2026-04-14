Este martes, Buenos Aires se despierta con un clima mayormente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, lo que brinda una sensación de frescura matutina. El clima será manejable para un paseo al aire libre durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C. El cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. La velocidad del viento se espera que oscile alrededor de los 10 km/h, proporcionando un clima muy disfrutable. A medida que avance la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, aunque la humedad podría llegar hasta un 92%, lo que podría generar una sensación de frescura considerable.

Es importante llevar abrigo si planea permanecer afuera durante la noche.