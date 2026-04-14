Esta mañana en Córdoba, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos, y una temperatura que podría alcanzar desde un mínimo de 7.3°C hasta los 21.9°C hacia el mediodía. Aunque no se prevén precipitaciones, la humedad será notablemente alta, alcanzando hasta un 54%. Los vientos fluirán desde el norte con una velocidad máxima que podría llegar a los 19 km/h, aportando así un ambiente ligeramente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con una mínima de 7.3°C y máximas de 21.9°C. La humedad tenderá a disminuir levemente, sin embargo, se mantendrá en torno al 54%. Los vientos seguirán soplando a unos 19 km/h, por lo que se recomienda llevar abrigo si vas a desplazarte al aire libre. En cuanto a las observaciones astronómicas, el sistema lunar nos dejará la luna en estado de cuarto creciente durante la noche, brindando así un magnífico espectáculo para los observadores celestes.