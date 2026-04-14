Para quienes planean su jornada en Corrientes, el clima de este martes promete condiciones diversas. Durante la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán mínimas de 8.2°C y máximas de 18.8°C. La humedad será notable, con un nivel máximo del 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, la situación no varía mucho. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 18.8°C. Vientos moderados de hasta 19 km/h soplarán del sureste, refrescando el ambiente nocturno. Aunque no se espera lluvia para hoy, siempre es recomendable estar prevenido ante el cambiante tiempo correntino.

Observaciones astronómicas: El amanecer fue a las 07:42 y el atardecer se espera alrededor de las 18:08. La fase lunar estará en cuarto creciente, perfecta para los amantes de la observación del cielo nocturno.