Hoy en Jujuy tendremos un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 4.2°C, mientras que la humedad alcanzará un 85%. Además, se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de 6 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán con una cierta nubosidad, pero las temperaturas máximas ascenderán a 18.4°C. La brisa persistirá, asegurando que el viento no supere los 10 km/h. Sin precipitaciones a la vista, el tiempo se mantendrá estable durante el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de abril de 2026

Hoy, el sol hará su aparición a las 08:01, y se pondrá nuevamente a las 18:41. Estos datos son especialmente relevantes para aquellos interesados en actividades al aire libre o que disfruten de las observaciones astronómicas.