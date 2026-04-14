En La Rioja, el clima para hoy anuncia un inicio de jornada con cielo claramente nuboso. La temperatura mínima se mantendrá en 6°C, ofreciendo un ambiente fresco a la mañana. Vientos moderados recorren la provincia, alcanzando hasta 21 km/h, lo que puede aumentar la sensación de frescura al aire libre. Es un gran día para llevar un abrigo ligero, dado que la humedad relativa será del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará mostrando intervalos nubosos intercalados con claros. Las temperaturas llegarán a un pico de 21.1°C, haciendo el ambiente más cálido. La velocidad del viento decrecerá ligeramente, favoreciendo actividades al aire libre para quienes disfrutan de pasear o ejercitarse. La visibilidad será excelente, así que es un buen momento para dar un recorrido por el entorno natural de la región.

Observaciones astronómicas

El amanecer será a las 07:47, y podremos apreciar el comienzo del crepúsculo a las 17:55. Para los amantes de la astronomía, la salida de la luna está prevista poco después, a las 17:55. No olviden echar un vistazo al cielo si las condiciones lo permiten.