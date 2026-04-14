Durante la mañana, San Juan experimentará un clima relativamente agradable con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que estarán cerca de los 9.2°C. A esas horas, la humedad se mantendrá en el 61%, mientras que los vientos se moverán ligeramente con una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas en San Juan subirán aproximadamente a los 20.4°C y el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Conforme al avance del día hacia la noche, es probable que los vientos alcancen una velocidad de 17 km/h, pero aun así se espera que el clima siga siendo agradable y estable.

Se recomienda tener a mano una capa de abrigo ligera a medida que la tarde se convierte en noche, ya que el contraste de temperaturas podría hacerse notar. La humedad en este momento del día seguirá siendo un factor a tener en cuenta, aunque no comprometerá la sensación general de confort.

Se recuerda tomar las precauciones habituales al conducir debido a cambios potenciales en la visibilidad por la nubosidad parcial.