Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 14 de abril de 2026
Clima Diario
Para hoy en San Luis, el clima se presentará mayormente nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se esperan temperaturas mínimas alrededor de 7.5°C, con una humedad del 42%, lo que podría resultar en una jornada algo fresca. Además, los vientos soplarán con una velocidad promedio que podría alcanzar hasta 12 km/h, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde y la noche, las temperaturas se estabilizarán con máximos cercanos a los 17.7°C. Se prevé que la nubosidad continuará, aunque es no se esperan lluvias significativas. El viento, que podría alcanzar los 22 km/h, será un factor importante para considerar, ya que podría incrementar la sensación de frescura en la región. La presión atmosférica también será un elemento a tener en cuenta durante el día.