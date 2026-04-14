Para hoy en San Luis, el clima se presentará mayormente nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se esperan temperaturas mínimas alrededor de 7.5°C, con una humedad del 42%, lo que podría resultar en una jornada algo fresca. Además, los vientos soplarán con una velocidad promedio que podría alcanzar hasta 12 km/h, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y la noche, las temperaturas se estabilizarán con máximos cercanos a los 17.7°C. Se prevé que la nubosidad continuará, aunque es no se esperan lluvias significativas. El viento, que podría alcanzar los 22 km/h, será un factor importante para considerar, ya que podría incrementar la sensación de frescura en la región. La presión atmosférica también será un elemento a tener en cuenta durante el día.