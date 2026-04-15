Hoy en Neuquén, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas arrancarán en torno a los 4.9°C, proporcionando una sensación bastante fresca. Aunque no se prevé lluvia, la humedad alcanzará unos altos niveles del 35%, lo que podría hacer sentir el aire un poco más denso. Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda abrigarse ligeramente.

El viento soplará desde diversas direcciones con una velocidad media que llegará a los 22 km/h. Esto podría generar alguna incomodidad para los que se encuentren en áreas más expuestas. Cabe señalar que el pronóstico no indica precipitaciones significativas para esta parte del día, así que los paraguas podrían no ser necesarios.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando máximas de hasta 17°C. La presencia de nubes continuará, pero el ambiente se mantendrá principalmente seco. Si tiene la intención de realizar asuntos al aire libre o dar un paseo vespertino, las condiciones del clima parecen estar bastante favorables sin probabilidades de precipitaciones.

En la noche, el tiempo en Neuquén seguirá siendo relativamente tranquilo y las nubes dispersas, con temperaturas que comienzan a descender gradualemente a medida que la noche avanza. No se espera que las condiciones meteorológicas se tornen adversas, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar de una tranquila velada en la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol en Neuquén se levantará a las 08:47 y se despedirá hacia el horizonte a las 18:16. Estas horas marcan tanto el inicio como el fin oficial del día, proporcionando un bonito marco temporal para planificar sus actividades diarias.