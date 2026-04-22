Ola polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Una ola polar avanza sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipa las mañanas más frías de lo que va del año, con un marcado descenso de las temperaturas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el ingreso de aire frío provocará mínimas marcadamente bajas, obligando a reforzar el abrigo y a extremar cuidados, sobre todo durante las primeras horas del día.

Según los modelos meteorológicos, el punto más intenso del fenómeno se dará en los próximos días, cuando el termómetro podría descender hasta los 9 grados de mínima en varios puntos del AMBA. El frío no solo impactará en la rutina diaria, sino que también traerá cambios en el estado del tiempo, con posibles heladas en zonas suburbanas y una sensación térmica aún menor.

Frío en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cuándo será el día más frío y cómo impactará en la rutina diaria

El lunes 27 de abril se perfila como el día más frío de la semana en el AMBA, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima que rondará los 19 °C, según el SMN. El descenso más marcado se sentirá durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando el aire frío de origen polar se hará notar con mayor intensidad.

Estas condiciones tendrán impacto directo en la rutina diaria: mañanas más frías para salir de casa, mayor uso de abrigo, cambios en los horarios de actividades al aire libre y un aumento en la demanda de calefacción. En áreas suburbanas y del conurbano, la sensación térmica podría ser incluso más baja, especialmente en sectores con menos densidad urbana, por lo que se recomienda extremar cuidados al comenzar la jornada.

A preparar el abrigo: cómo sigue el clima en la Ciudad

Jueves 23 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 22 °C con cielo despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de lluvia.

Viernes 24 de abril: 15 °C de mínima y 23 °C de máxima. Pocas nubes en el cielo.

Sábado 25 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo 26 de abril: 13 °C de mínima y 20 °C de máxima con cielo parcialmente nublado.

Lunes 27 de abril: mínima de 9 °C y máxima de 19 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Martes 28 de abril: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado.

Lo que dicen los pronósticos y cómo prepararse para el frío

Los modelos climáticos coinciden en que esta ola polar no será un evento aislado, sino parte de un período de temperaturas más bajas de lo habitual para fines de abril. Si bien no se esperan fenómenos extremos, el frío persistente marcará varias mañanas consecutivas con mínimas cercanas o inferiores a los 10 grados, reforzando la sensación de un otoño más invernal.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan anticiparse al frío: revisar sistemas de calefacción, mantener una correcta ventilación de los ambientes, abrigarse en capas y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes deban salir temprano de sus casas. Además, es clave estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que pequeñas variaciones pueden intensificar el impacto del aire frío en la región.