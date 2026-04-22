Alerta naranja por vientos y nevadas para este miércoles 22 de abril:

Nevadas en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para los próximos días deja en claro un escenario dividido en la Argentina. Mientras el centro y el norte del país transitan días mayormente estables, la Patagonia se posiciona como la región más afectada por condiciones meteorológicas adversas.

El color verde que predomina desde la zona pampeana hacia el norte refleja un panorama sin fenómenos significativos, con un clima relativamente tranquilo y sin grandes cambios. Sin embargo, al descender hacia el sur, la situación cambia de manera notoria.

En la Patagonia, especialmente en áreas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, aparecen alertas en amarillo y naranja que anticipan la presencia de fenómenos más intensos. Vientos fuertes y nevadas intensas, que podrían complicar la circulación, forman parte del clima previsto para estas regiones.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN.

El contraste es claro: mientras buena parte del país mantiene condiciones favorables, el extremo sur deberá prestar atención a la evolución del clima. Ante este escenario, se recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones, sobre todo en las zonas bajo alerta, donde el tiempo podría presentar cambios bruscos en pocas horas.

Clima extendido: cómo va a estar el tiempo esta semana en Buenos Aires

Miércoles 22 de abril : temperatura mínima de 12 °C y máxima de 21 °C. El cielo estará algo nublado y no se esperan lluvias.

Jueves 23 de abril : mínima de 12 °C y máxima de 22 °C con cielo despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de lluvia.

Viernes 24 de abril : 15 °C de mínima y 23 °C de máxima. Pocas nubes en el cielo.

Sábado 25 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo 26 de abril: 13 °C de mínima y 20 °C de máxima con cielo parcialmente nublado.

Clima en CABA. Foto: SMN

Recomendaciones del SMN ante alerta naranja por nevadas