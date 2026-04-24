Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Propósito Meteorológico
Clima matutino en Santa Fe
En Santa Fe esta mañana, el día comenzará con un cielo mayormente despejado y sin precipitaciones. Las temperaturas serán frescas, oscilando alrededor de 7.9°C, lo que podría dar lugar a una sensación de tranquilidad otoñal al empezar el día. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual no interferirá demasiado con las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán en una línea similar, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. Aunque el cielo podría presentar algunas nubes, no se anticipan lluvias. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniendo el frescor característico de la estación. El viento, durante la tarde y la noche, podría aumentar ligeramente de intensidad, alcanzando velocidad de hasta 13 km/h.