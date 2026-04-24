Clima matutino en Santa Fe

En Santa Fe esta mañana, el día comenzará con un cielo mayormente despejado y sin precipitaciones. Las temperaturas serán frescas, oscilando alrededor de 7.9°C, lo que podría dar lugar a una sensación de tranquilidad otoñal al empezar el día. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual no interferirá demasiado con las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán en una línea similar, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. Aunque el cielo podría presentar algunas nubes, no se anticipan lluvias. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniendo el frescor característico de la estación. El viento, durante la tarde y la noche, podría aumentar ligeramente de intensidad, alcanzando velocidad de hasta 13 km/h.