Clima agradable en CABA. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llega con un fin de semana con temperaturas agradables y condiciones mayormente estables, ideal para actividades al aire libre.

De acuerdo a los datos previstos, el sábado 25 de abril se posiciona como la jornada más cálida, con una temperatura máxima que alcanzará los 23 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar del día sin sobresaltos.

En tanto, el domingo 26 mostrará un leve descenso térmico, con una máxima estimada en 20 grados. Si bien continuará el buen tiempo, la jornada será un poco más fresca en comparación con el día anterior.

Clima agradable en CABA. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Así, quienes busquen aprovechar el clima más templado del fin de semana en la ciudad tendrán en el sábado su mejor aliado, mientras que el domingo se perfila como una opción más otoñal, pero igualmente agradable.

Pronóstico extendido en CABA: cómo seguirá el clima en los próximos días

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa jornadas con buen tiempo y temperaturas otoñales, sin lluvias a la vista y con condiciones bastante estables.

Este jueves 23 se presenta con cielo despejado durante todo el día y una temperatura que oscilará entre los 12°C de mínima y 22°C de máxima. El ambiente será templado y agradable.

Para el viernes 24, se espera una leve suba térmica, con una máxima de 23°C y una mínima de 15°C. El cielo estará algo nublado por momentos, aunque el sol seguirá siendo protagonista.

Clima en CABA. Foto: SMN

El sábado 25 mantendrá la misma máxima de 23°C, con nubosidad variable y una mínima también en torno a los 15°C, consolidándose como uno de los días más cálidos del período.

El domingo 26 marcará un pequeño descenso de temperatura: la máxima será de 20°C y la mínima de 13°C. El cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse algunas ráfagas de viento más intensas.

De cara al inicio de la semana, el lunes 27 traerá un cambio más marcado, con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, en un contexto de cielo algo nublado.