Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo soleado, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Este 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Norte 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:49 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Sureste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° Sur 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° Oeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sur 2 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Este 8 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Este 10 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Este 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Este 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 6 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Norte 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 11° Noreste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.