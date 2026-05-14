Ola de frío en el AMBA. Foto: NA (Daniel Vides)

El clima empieza a mostrar un cambio rotundo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el ingreso de aire más frío que marcará el pulso del fin de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas comenzarán a descender de forma gradual, con mínimas de un dígito y máximas que se estabilizan en torno a los 15 °C, consolidando un escenario fresco y persistente.

Esto se debe al ingreso de una masa de aire frío en niveles bajos de la atmósfera, que limita la recuperación térmica incluso durante la tarde. Si bien no se esperan fenómenos severos, sí se desarrollará una continuidad de jornadas frescas que refuerzan la sensación del acercamiento del invierno. En este contexto, el foco está puesto en cuándo se sentirá con más fuerza el descenso térmico y cómo se mantendrá a lo largo de la semana.

Cuándo comenzará a notarse con más fuerza el frío

El descenso térmico comenzará a hacerse más evidente hacia el domingo 17 de mayo, cuando la temperatura mínima caiga hasta los 6 °C y la máxima ya no supere los 15 °C. Ese día marca el inicio de una etapa más fría y estable, que se extenderá durante los primeros días de la siguiente semana.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Hasta el sábado, el clima todavía se mantiene dentro de un rango moderado, pero a partir de ese punto el ingreso de aire más frío en niveles bajos de la atmósfera consolida un escenario de temperaturas más contenidas y sin grandes repuntes, especialmente durante las tardes.

Cómo evolucionan las temperaturas día por día

Viernes 15 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. El día más templado dentro del período.

Sábado 16 de mayo: mínima de 13 °C y máxima de 17 °C. Acá empieza la leve baja en la máxima.

Domingo 17 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C. El día más frío de los que se vienen, cuando se acentúa el descenso térmico.

Lunes 18 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C.

Martes 19 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C.

Miércoles 20 de mayo: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C.

Cómo impacta el frío en la rutina diaria

El cambio de temperatura se reflejará principalmente en las primeras horas del día, con mañanas más frías que obligan a reforzar el abrigo y ajustar la rutina diaria. Las diferencias térmicas entre el amanecer y la tarde seguirán presentes, pero con un recorte en la recuperación del calor, que será menor a medida que avance la semana.

Este tipo de clima, sin extremos pero sostenido en el tiempo, genera una sensación de frío constante, incluso en días sin viento o sin nubosidad marcada. Así, el AMBA entra en una etapa donde el tiempo acompaña con estabilidad, pero también con un perfil térmico que empieza a consolidarse en valores más propios del invierno.