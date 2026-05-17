Ola polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El clima prepara un giro marcado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el cambio ya tiene fecha. Después de un par de jornadas de lluvias e inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que llegará un pulso de aire frío que hará caer las temperaturas con rapidez, llevando al termómetro a valores más propios del invierno que del otoño.

El descenso no será pasajero. Según el pronóstico del SMN, se esperan días con mínimas cercanas a los 5 °C, especialmente durante las madrugadas, en un escenario donde la sensación térmica podría sentirse aún más baja. Ahora, la atención está puesta en qué día se dará el punto más frío y cuánto durará este cambio en el tiempo.

Qué día se esperan mínimas cercanas a los 5 grados

El lunes 18 de mayo aparece como el día más frío del período, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 5 °C. Este valor marca el punto más bajo de las próximas jornadas y responde al ingreso de aire más frío tras el paso del sistema inestable del fin de semana.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Si bien el martes y los días siguientes mostrarán una leve recuperación en las mínimas, el arranque de la semana quedará marcado por este descenso térmico significativo, con mañanas más frías y un ambiente que se sentirá claramente más invernal.

Cuándo terminan las lluvias en el AMBA

Las lluvias previstas para el fin de semana finalizarán durante la mañana del domingo, cuando el sistema frontal termine de desplazarse hacia el este. A partir de ese momento comenzará a mejorar el tiempo de forma progresiva, con menor nubosidad y un ambiente más seco.

Este cierre de la inestabilidad marca el punto de transición hacia un escenario dominado por aire más frío, donde el protagonismo dejará de estar en las precipitaciones para pasar a las temperaturas.

Cómo sigue el clima en el AMBA los próximos días

Según el SMN, el pronóstico muestra unos días con temperaturas bajas pero estables, sin saltos bruscos, con mañanas frías y tardes frescas.

Domingo 17 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C, con lluvias durante la madrugada y mañana.

Lunes 18 de mayo: mínima de 5 °C y máxima de 17 °C, el día más frío con cielo despejado.

Martes 19 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 18 °C. Cielo despejado todo el día.

Miércoles 20 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C, estabilidad con ambiente fresco. El cielo estará ligeramente nublado.

El ingreso de aire polar que cambia el escenario térmico

Detrás de las lluvias se produce un recambio de masa de aire, con el ingreso de aire más frío proveniente del sur que modifica de forma clara el comportamiento del clima en el AMBA. Este fenómeno es típico tras el paso de un frente frío, cuando la atmósfera se estabiliza pero con temperaturas más bajas.

Ese aire más frío se instala en las capas bajas y limita la recuperación térmica, especialmente durante las mañanas. El resultado es una semana con frío sostenido, sin eventos extremos pero con valores propios de un escenario más invernal que otoñal.

Con las lluvias quedando atrás y el ingreso de aire frío ya instalado, el clima en el AMBA cambia de escenario de forma clara y sostenida. El lunes marcará el punto más bajo del termómetro, pero no será un caso aislado: los días posteriores mantendrán un patrón de mañanas frías y tardes con recuperación limitada, consolidando un tramo de la semana donde el abrigo vuelve a ser protagonista.