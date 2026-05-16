Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 18 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 9m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:08 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 19 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sur 17 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 10° Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Sur 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Sur 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.